Macaé - Policiais Civis da 123ª Delegacia realizaram a prisão em flagrante de W.F.d.S.; A.S.S.; e D.P.M.; pelo crime de tráfico de drogas no bairro Sol e Mar.



A ação ocorreu quando a equipe policial, em diligência na região, identificou movimentação suspeita na Rua C, característica de tráfico de drogas. Dois indivíduos conhecidos como "BH" e "Caveira" foram flagrados recebendo drogas de um terceiro, apelidado de "Segurança".



Após cerco tático, os três homens foram abordados e revistados. Um deles portava uma sacola contendo 71 pinos de cocaína e R$ 44 em dinheiro, enquanto o segundo estava com um aparelho celular dourado. O terceiro envolvido não portava nenhum material ilícito.



Na delegacia, 'Segurança' admitiu estar vendendo drogas na função de "vapor", enquanto os outros dois confessaram serem "vapores" e estarem aguardando a chegada de mais entorpecentes. Os três detidos afirmaram fazer parte do narcotráfico vinculado à facção criminosa ADA.

Os suspeitos foram encaminhados para a 123ª Delegacia Foto: Divulgação

Os suspeitos foram encaminhados para a 123ª DP, aguardando transferência para o sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.



A Polícia Civil reforça o apelo à colaboração da comunidade para contribuir com a segurança de Macaé. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé, no número (22) 98831-8043, com garantia de sigilo absoluto.