Publicado 16/02/2024 13:45

Macaé - Os preparativos para a tradicional Encenação da Paixão de Cristo, agendada como parte do calendário oficial de eventos da Prefeitura de Macaé para 2024, já estão em pleno andamento. O evento, que promete reunir um amplo público, terá seu elenco escolhido ainda neste mês de fevereiro, logo após o período de Carnaval.

A empresa Horse Horse Produções Artísticas, vencedora do pregão eletrônico nº 117/2023, convoca os talentosos atores de Macaé a participarem do processo seletivo, que ocorrerá no Sentrinho nos dias 20, 21 e 22 deste mês, das 18h às 21h. O Sentrinho está localizado na Avenida Evaldo Costa, número 475, bairro Sol y Mar.

O produtor cultural, Oscar José Gonçalves, esclarece que a prioridade será dada aos atores com registro profissional. Serão escolhidos 31 atores homens e três atrizes, e alunos do Sentrinho também terão a oportunidade de participar como parte da figuração do espetáculo.

Os interessados em se inscrever devem entrar em contato diretamente com Oscar José, através do e-mail oscarjoseprodutor59@gmail.com ou pelo WhatsApp, no número (21) 988-627163. Ele destaca que o resultado final será divulgado no dia 22, encerrando o processo seletivo. Vale ressaltar que a participação na escolha exige a idade mínima de 18 anos.

A Encenação da Paixão de Cristo é um evento marcante na cultura de Macaé, proporcionando uma experiência teatral única para a comunidade local.