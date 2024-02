As vítimas estavam em um carro de passeio que colidiu com um ônibus - Foto: Divulgação

Publicado 17/02/2024 19:09

Macaé - Uma tragédia marcou a BR 101, em Macaé, com a fatal colisão entre um carro de passeio e um ônibus, resultando na morte de dois homens, um de 36 e outro de 37 anos.

O acidente ocorreu no km 162 da rodovia, por volta do fim da madrugada. Além das vítimas fatais, o carro de passeio transportava mais dois ocupantes. Uma passageira de 33 anos sofreu ferimentos leves, enquanto outra, de 28 anos, saiu ilesa. O motorista do ônibus, de 46 anos, também teve lesões leves.

O trânsito no local precisou ser desviado para o acostamento para atendimento das vítimas, ocasionando lentidão na via. No entanto, pouco antes do meio-dia, a pista foi totalmente liberada.

A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate foram acionadas na sexta-feira (16), para o local do acidente. As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Denuncie pelo telefone de emergência da PRF: 191. O sigilo é garantido.