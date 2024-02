123ª DP prende homem que agrediu mulher com marteladas em Macaé - Foto: Divulgação

123ª DP prende homem que agrediu mulher com marteladas em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 17/02/2024 18:43 | Atualizado 17/02/2024 18:44

Macaé - Em mais uma ação, policiais civis da 123ª DP, prenderam em flagrante M.V.N.T., de 19 anos, nesta sexta-feira (16), pelo crime de latrocínio tentado. O fato ocorreu no início da tarde em um condomínio residencial na Avenida Otoniel Gomes Tavares, bairro São José do Barreto.

A vítima, que estava em casa com o agressor, uma pessoa conhecida, foi brutalmente atacada com cinco marteladas no crânio durante um desacordo sobre a venda de um celular. A rápida intervenção dos policiais se deu após o chamado dos seguranças do local.

Diante da violência do crime, os agentes iniciaram uma busca pelo criminoso, que tentava fugir de ônibus pela Estrada da Linha Azul, levando consigo os telefones subtraídos. O autor foi localizado e capturado, e a arma do crime, um martelo, foi encontrada abandonada durante a fuga.

A vítima permanece internada devido aos graves ferimentos. O agressor foi encaminhado para a 123ª DP, aguardando transferência para o sistema prisional e ficando à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade para fortalecer a segurança em Macaé. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé, no telefone (22) 98831 - 8043, com total garantia de sigilo.