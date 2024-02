Agência central do Banco Macaíba será inaugurada, nesta terça-feira (20) - Foto: Douglas Smmithy

Agência central do Banco Macaíba será inaugurada, nesta terça-feira (20)Foto: Douglas Smmithy

Publicado 19/02/2024 11:49

Macaé - Na próxima terça-feira (20), às 16h, a agência central do Banco Macaíba será oficialmente inaugurada, marcando um marco importante para a cidade. Localizada na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 48, Centro, a agência se propõe a atender 28 mil famílias beneficiárias da moeda social de Macaé, além de 1.149 comerciantes cadastrados. A partir da quarta-feira (21), o atendimento será das 9h às 16h, proporcionando uma nova perspectiva econômica para a região.

O principal objetivo do Banco Macaíba é reduzir as desigualdades sociais e alavancar o comércio local, gerando empregos a partir do fortalecimento do poder de compra das famílias em situação de vulnerabilidade. A moeda social permitirá a aquisição de alimentos, roupas, acessórios, sapatos e serviços como cortes de cabelo, promovendo inclusão e desenvolvimento social.

Além da agência central, o Banco Macaíba planeja expandir sua presença com agências na zona norte e região serrana. Entre os serviços oferecidos estão esclarecimentos de dúvidas, consulta de saldo do cartão, troca e desbloqueio de senhas, gestão da conta e, a longo prazo, concessão de linha de crédito aos comerciantes cadastrados. O programa também disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (85) 3269-9617 e informações adicionais no hotsite da Moeda Social.

O superintendente do Banco Macaíba, Saraiva Júnior, destaca que a iniciativa faz parte do Programa de Combate à Pobreza e à Desigualdade, implementado em tempo recorde de quatro meses. Resultados preliminares indicam um aumento de cerca de 80% nas vendas de diversos comerciantes, fortalecendo os bairros e contribuindo para a geração de empregos, consolidando-se como um programa de economia solidária.

A terceira parcela da moeda social Macaíba está programada para a última semana deste mês, mantendo seu caráter acumulativo. Os beneficiários podem utilizar o saldo nos estabelecimentos cadastrados em seus setores, utilizando o número do CPF e a senha recebida.

Para os comerciantes de Macaé interessados em se credenciar, o processo pode ser iniciado acessando a página da Macaíba no site da prefeitura, onde informações e suporte estão disponíveis. O credenciamento formal ocorre presencialmente na atual sede do Programa, na Rua Darcílio Possati, 134, sala 15 - Visconde de Araújo.

A distribuição dos cartões para as famílias beneficiárias da moeda social Macaíba ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, no Colégio Estadual Luiz Reid, localizado na Rua Teixeira de Gouveia, 942, Centro. O atendimento será realizado por ordem alfabética das 9h às 16h, durante cinco dias. Este é mais um passo significativo na implementação do Banco Macaíba, que promete impactar positivamente a economia local.