Hospital é referência em oftalmologia, com aparelhos modernos, consultas e cirurgias de excelência - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2024 10:41

Macaé - Na busca por avanços na área de saúde ocular, Macaé tem se destacado com o Hospital do Olho, que, de julho a dezembro do ano passado, realizou mais de 500 cirurgias, apresentando-se como um pilar essencial para a comunidade local. Além de cirurgias, a unidade oferece uma gama completa de serviços oftalmológicos, abrangendo exames e procedimentos especializados, eliminando a necessidade de deslocamento para outras localidades.

A cirurgia de facoemulsificação (catarata) é uma das mais recorrentes, entretanto, o Hospital do Olho também se destaca por sua variedade de procedimentos, incluindo vitrectomia, pterígio, trabeculectomia, ectrópio, tumores palpebrais, blefarocalase, dácrio, entre outros. Todos os atendimentos são voltados para a oftalmologia clínica e cirúrgica, buscando proporcionar um serviço de qualidade e humanizado.

Referência na área oftalmológica, o hospital dispõe de equipamentos modernos e equipes especializadas, sendo o acesso à unidade possível mediante encaminhamento dos médicos do Ambulatório de Oftalmologia do Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, situado na Rua Governador Roberto Silveira, 108, no Centro da cidade.

Atendendo pacientes a partir de 10 anos em Oftalmologia Geral, a previsão é ampliar ainda mais os serviços, iniciando, em março próximo, o atendimento pediátrico para recém-nascidos até 9 anos. No momento, a unidade atende exclusivamente via Sistema Único de Saúde (SUS), através de contratualização.

Situado na Avenida Guadalajara, número 766, Praia Campista, o Hospital do Olho opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para consultas e exames, enquanto as cirurgias são agendadas aos sábados e domingos.

É importante ressaltar que problemas oculares podem impactar significativamente a vida diária das pessoas, e a prevenção é crucial para manter a saúde ocular. Medidas preventivas incluem o uso de óculos de sol, a cessação do tabagismo, a adoção de uma dieta saudável e exames oftalmológicos regulares. A consulta a um oftalmologista é sempre recomendada para orientação médica personalizada.