Publicado 20/02/2024 12:52

Macaé - Uma comovente jornada de busca e angústia chega a um doloroso desfecho em Macaé, após o jovem Vitor Hugo, de 16 anos, ter se afogado na Praia dos Cavaleiros no último sábado (17). O corpo, encontrado por uma equipe de voluntários em uma embarcação distante da areia, será levado para o Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos legais. As buscas ocorreram por quatro dias.



A mãe de Vitor Hugo, Gleyce, emocionou as redes sociais com um apelo tocante na segunda-feira (19), enquanto os bombeiros, utilizando motos aquáticas, verificavam a região em busca do jovem. As buscas, marcadas por intensa comoção, mobilizaram familiares e autoridades locais desde o momento do desaparecimento.

Nesta terça-feira (20), uma equipe de voluntários utilizando motos aquáticas localizou o corpo próximo ao arquipélago de Sant'Anna. A triste constatação aprofunda a dor dos familiares, que acompanharam as operações no Posto 1 da Praia dos Cavaleiros, numa estrutura montada para apoiar os parentes e amigos.



A Praia dos Cavaleiros, apreciada por sua beleza natural, destaca-se como um destino frequentado, especialmente nos fins de semana e feriados, mas que requer uma atenção especial em dias de corrente e maré alta. Este trágico incidente ressalta a importância da precaução e do seguimento rigoroso das orientações dos profissionais de segurança aquática em ambientes naturais.



A comoção em torno do caso se manifesta nas redes sociais, onde internautas compartilham mensagens de apoio à família e amigos. "Que Deus console o coração desses pais. Eu não o conhecia, mas sempre o via no ônibus, amava olhar aqueles cachinhos lindos. Que coisa mais triste, meu Deus, uma mãe e um pai não deveriam passar por isso", expressou um internauta. Outros comentários enfatizam a tristeza da situação, desejando força aos entes queridos do jovem Vitor Hugo.







