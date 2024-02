Defesa Civil alerta para chuvas e ventos intensos nesta quarta e quinta-feira - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/02/2024 12:00

Macaé - A Defesa Civil de Macaé emitiu um alerta com base nas informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta a possibilidade de chuvas intensas ao longo desta terça-feira (20) até quarta-feira (15). A previsão indica índices pluviométricos entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, além de ventos intensos variando entre 60-100 km/h.

O órgão destaca os riscos associados ao fenômeno, incluindo corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Diante disso, a população é orientada a tomar precauções, evitando abrigar-se debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outras medidas preventivas incluem o desligamento de aparelhos elétricos e do quadro geral de energia. A Defesa Civil mantém operações 24 horas e, em caso de emergência, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 199 ou enviar mensagem via WhatsApp para (22) 99103-4275. O Corpo de Bombeiros também está disponível para atendimento através do telefone 193.

O alerta ressalta a importância de seguir as recomendações e estar atento às atualizações da Defesa Civil e demais órgãos de segurança pública, garantindo a segurança da comunidade diante das condições meteorológicas adversas.