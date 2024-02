Segurança Presente Macaé cumpre mais um mandado de prisão durante patrulhamento preventivo - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2024 12:26 | Atualizado 20/02/2024 12:27

Macaé - Durante mais uma ação de patrulhamento preventivo pelo Centro de Macaé, os agentes da Operação Segurança Presente destacaram-se ao abordar um indivíduo com histórico conhecido de envolvimento com o tráfico de drogas.

Apesar de não ser encontrado nenhum item ilícito durante a busca pessoal, a atenção dos agentes foi recompensada ao realizar a consulta no sistema Hórus, revelando a existência de um mandado de prisão em desfavor do mesmo, relacionado a pensão alimentícia.



Os esforços imediatos resultaram na condução do homem à 123ª DP, onde permanece detido à disposição da justiça.