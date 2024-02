Enel Rio vai oferecer uma série de serviços para a população durante a iniciativa - Foto: Ilustração

Publicado 21/02/2024 12:03 | Atualizado 21/02/2024 12:03

Macaé - A Enel Distribuição Rio está realizando, até sexta-feira (23), o projeto Energia Legal em Macaé. O objetivo da iniciativa é combater fraudes e furtos de energia, além de conscientizar a população sobre os riscos e prejuízos decorrentes dessa prática. Durante o projeto, a Enel Rio oferecerá serviços como a troca de geladeiras e lâmpadas, atendimento móvel, negociações de dívidas com condições especiais, orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de consumo consciente de energia.

Em suas 56 edições anteriores, o projeto Energia Legal identificou 22,8 mil clientes envolvidos em furto de energia, sendo 92% dos casos em residências e 8% em estabelecimentos comerciais nas 28 cidades por onde passou desde o final de 2019. O furto de energia contribui para a queda na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores e dificultando o retorno da energia elétrica.

A Enel Rio estima que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores poderiam ser reduzidas em cerca de 5%. A prática de fazer ligações irregulares é crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão.

Além do impacto nas tarifas, o "gato" coloca em risco a vida das pessoas. Quem adota essa prática está sujeito a choques elétricos e acidentes graves. A Enel Rio destaca a importância de denunciar o furto de energia, tornando a população parte ativa no combate a essa prática criminosa.

Durante o projeto Energia Legal, a Enel Rio realizará a Troca de Geladeiras por meio do projeto Enel Compartilha Eficiência. Os interessados em participar do sorteio das geladeiras eficientes devem se cadastrar na Unidade Móvel de Atendimento até o dia 22, às 15h. O sorteio ocorrerá na Praça Nagib Mussi, Parque Aeroporto, no dia 23.

Além da troca de geladeiras, os moradores de Macaé terão acesso a diversas ações da Enel Rio, incluindo atendimento móvel para serviços como segunda via de conta, troca de titularidade, pedido de ligação nova e parcelamento de dívida. A distribuidora também oferecerá orientações de segurança e dicas para o consumo consciente de energia. Durante a ação, os clientes poderão se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda) e realizar a troca gratuita de lâmpadas ineficientes por até duas lâmpadas de LED.