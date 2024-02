O trabalho eficiente da Polícia Civil resultou na prisão do assaltante, contribuindo para a segurança da população de Macaé - Foto: Divulgação

O trabalho eficiente da Polícia Civil resultou na prisão do assaltante, contribuindo para a segurança da população de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 22/02/2024 09:35 | Atualizado 22/02/2024 09:36

Macaé - Policiais Civis da 123ª DP de Macaé agiram rapidamente e prenderam em flagrante F. A. S., de 35 anos, durante uma tentativa de roubo de rua com o uso de arma branca. O criminoso, que já possui cinco anotações criminais por roubo, foi capturado na Praça Veríssimo de Melo, no Centro de Macaé, após ameaçar uma mulher com um canivete ao tentar roubar seu telefone celular.

A vítima conseguiu escapar do assaltante, que foi imediatamente detido pelos policiais civis da distrital. A prisão ocorreu logo após a tentativa de roubo, e a arma utilizada no crime foi apreendida pela equipe.

F. A. S. possui uma extensa ficha criminal, com cinco registros por roubo, além de outras anotações por furto e lesão corporal.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade para tornar Macaé uma cidade mais segura. Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa através do WhatsApp da 123ª DP - Macaé pelo telefone (22) 98831-8043.