Evento promete proporcionar um final de semana animado aos moradores e visitantes de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/02/2024 12:14

Macaé - A Praia dos Cavaleiros, em Macaé, será o cenário vibrante do Lagoa Rock neste final de semana, um evento que promete agitar a cidade com música e expressão artística. Com entrada gratuita, as atividades acontecerão no posto 2 da praia, integrando o Calendário de Eventos 2024 de Macaé.

O secretário de Cultura, Leandro Mussi, destacou a importância de unir a cultura musical à expressão artística do artesanato, valorizando e incentivando ambos. O Polo Artesanato de Macaé abrirá suas portas na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, às 16 horas, seguido pela Roda Cultural de Macaé às 18 horas.

A partir das 19 horas, o DJ Pitch animará o público, seguido pela apresentação da banda V-Max às 19h30 e o tão esperado show dos Raimundos às 22h30.

As atividades iniciam mais cedo, às 10 horas, no Polo Artesanato de Macaé. Às 18h30, o DJ Pitch agita a galera, seguido pela apresentação da banda Rei Midas às 19h30 e o show dos Detonautas às 22h30.

O último dia do evento começa às 10 horas no Polo Artesanato de Macaé. Às 16 horas, o DJ Wazalski assume as pick-ups, seguido pela performance do cantor Vitor Kley às 17h30, encerrando o Lagoa Rock em grande estilo.

O evento promete proporcionar um final de semana animado, celebrando a cultura, a música e o artesanato, enriquecendo a experiência cultural dos moradores e visitantes de Macaé.