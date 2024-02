O "Vai Rolar Resenha" é a opção ideal para quem busca uma programação pós-Carnaval repleta de diversão e entretenimento em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2024 11:03

Macaé - O clima de folia continua em Macaé com o evento "Vai Rolar Resenha", que promete música e diversão para toda a família. Neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Shopping Plaza Macaé, o Grupo Explosão de Elite da Estação Primeira de Mangueira se apresenta a partir das 16 horas.



Composto pelos ritmistas da agremiação, o grupo traz um repertório repleto de sambas-enredo conhecidos por todos. Além disso, no sábado, a programação inclui apresentações do Samba da Vila e do Grupo Sem Limites a partir do meio-dia. Já no domingo, as atrações são voltadas para as crianças a partir das 14 horas, com recreação infantil com a Tia Lelê, teatro circense, desfiles de fantasias e o Bloquinho do Badaró.



O evento oferece uma programação variada para curar a ressaca pós-Carnaval com muita diversão e samba. A presença do Grupo Explosão Mangueira promete uma experiência inesquecível para os participantes.



Confira a programação completa:

24 de fevereiro (sábado):

12h: Samba da Vila

16h: Escola de Samba Mangueira

18h: Grupo Sem Limites

25 de fevereiro (domingo):



14h: Encontro do Bloquinho da Patrulha

15h: Recreação e Brincadeiras com a Tia Lelê

17h: Teatro "O Circo Itinerante do Amor"

18h30: Bloquinho do Badaró

19h30: Desfile de Fantasias com Badaró