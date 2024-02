Defesa Civil reforça a importância de a população ficar vigilante - Foto: Douglas Smmithy

Defesa Civil reforça a importância de a população ficar vigilanteFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/02/2024 13:45 | Atualizado 22/02/2024 14:27

Macaé - O Instituto Nacional de Metrologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para Macaé, prevendo chuvas intensas de até 60mm/h ou 100mm/dia, acompanhadas de rajadas de ventos de até 100Km/h. O alerta, classificado como laranja, indica um grau elevado de risco, alertando a população para possíveis impactos até as 10h desta sexta-feira (23). A Secretaria Adjunta de Defesa Civil está atenta à situação, intensificando o monitoramento e orientando medidas preventivas.



Além das chuvas intensas, há riscos associados, como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil reforça a importância de a população ficar vigilante e seguir as recomendações dos especialistas.



Em situações de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigar-se debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de possibilidade, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia é aconselhado.

Para emergências, a população pode contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193 – ambas ligações são gratuitas. A Defesa Civil está disponível 24 horas, e as ocorrências de emergência podem ser reportadas via WhatsApp pelo número (22) 99103.4275.