Publicado 22/02/2024 15:58

Macaé - A Polícia Federal de Macaé deflagrou, nesta quinta-feira (22), uma operação em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, resultando na apreensão de dois pilotos de helicóptero suspeitos de participação no tráfico internacional de drogas. A ação teve início às 5h da manhã na cidade.



Um dos pilotos foi detido em sua residência, enquanto o segundo foi preso no momento em que desembarcava de um helicóptero no aeroporto de Macaé, proveniente de uma plataforma na Bacia de Campos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.



Os suspeitos são acusados de transportar entorpecentes da Bolívia para o Brasil, utilizando aeronaves sem certificação e plano de voo, com entrada pelo Paraguai. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal da cidade para procedimentos legais.

A operação abrange diversas regiões do país, com mandados cumpridos em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Rio de Janeiro. Esta etapa revelou uma oficina clandestina de construção e manutenção de helicópteros.

Até a publicação deste material 16 pessoas foram presas das 65 que são alvos dos 47 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão. O desmantelamento da rede criminosa é mais um passo significativo no combate ao tráfico internacional de drogas.