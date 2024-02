As aulas estão programadas para terça-feira ou quinta-feira - Foto: Ilustração

Publicado 24/02/2024 10:50

Macaé - A Escola de Artes Maria José Guedes, conhecida como Emart, está com inscrições abertas para o Curso Livre de Pintura em Tela. Com aulas na sede da Secretaria de Cultura, o curso oferece 60 vagas, preenchidas por ordem de inscrição, sem a necessidade de prova de seleção. Candidatos a partir de 14 anos podem participar.

As aulas estão programadas para terça-feira ou quinta-feira, nos seguintes horários: 14h às 16h, 16h às 18h e 18h às 20h, com um limite de dez alunos por turma. A diversidade de horários visa atender às diferentes

Os interessados devem realizar suas inscrições no site da prefeitura (macae.rj.gov.br) no período de 26 de fevereiro de 2024 a 1º de março de 2024, até as 23h59. As aulas terão início em 5 de março de 2024.

O Curso de Pintura em Tela terá duração de um ano, com aulas de duas horas, uma vez por semana. Os classificados dentro do número de vagas receberão informações detalhadas sobre as aulas e a documentação necessária por e-mail, enquanto os demais inscritos ficarão em um cadastro de reserva. A iniciativa busca proporcionar à comunidade uma oportunidade única de desenvolver habilidades artísticas.