Força-tarefa amplia mutirões nos bairros e busca ativa de casos de Dengue - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 23/02/2024 12:33 | Atualizado 23/02/2024 12:33

Macaé - A cidade de Macaé intensifica o combate ao Aedes aegypti, expandindo a rede de mutirões em bairros com altos índices de infestação do mosquito. A estratégia, liderada pelos 180 agentes de combate a endemias da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (CEVAS), ganha reforço dos 256 agentes comunitários de saúde atuantes nos polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Unindo esforços, essas equipes destacam a importância dos cuidados domiciliares e orientam sobre os serviços especializados disponíveis nas unidades de emergência e urgência da rede municipal de Saúde. O fluxo de atendimento foi ajustado para priorizar exames e tratamentos aos pacientes diagnosticados com Dengue, Zika ou Chikungunya.

A Gerente de Vigilância em Saúde, Elenice Sales, enfatiza. "A proposta visa fortalecer a participação da população no enfrentamento aos focos do Aedes aegypti, identificando possíveis casos que ainda não foram encaminhados às unidades de atendimento. A detecção precoce é fundamental para interromper o ciclo dessas doenças por meio de tratamento adequado", explicou.

Segundo o último Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), Macaé apresenta uma infestação de 1,4%, classificado como "alerta" de acordo com os padrões do Ministério da Saúde.

Luan Campos, coordenador do CEVAS, destaca. "Estamos atuando em todas as áreas da cidade, monitorando novos indicadores e coordenando ações para combater o Aedes. A força-tarefa depende do apoio da população para facilitar a atuação dos agentes e contribuir no combate ao mosquito", disse.