Publicado 23/02/2024 12:38 | Atualizado 23/02/2024 12:39

Macaé - A terceira parcela da Macaíba, conhecida moeda social de Macaé, foi disponibilizada nesta sexta-feira (23), impulsionando a economia local. O valor, que é acumulativo, pode ser utilizado no comércio cadastrado em diversos setores da cidade. Os beneficiários podem fazer uso do saldo acumulado simplesmente fornecendo o número do CPF. A partir da próxima segunda-feira (26), os cartões começarão a ser distribuídos, estando totalmente disponível

A entrega dos cartões seguirá um cronograma organizado de acordo com a ordem alfabética dos beneficiários. O atendimento ocorrerá durante cinco dias no Colégio Estadual Luiz Reid, localizado na Rua Teixeira de Gouveia, 942, Centro, das 9h às 16h.

O propósito da Macaíba é reduzir as disparidades sociais, fortalecer o comércio local, criar empregos e promover o desenvolvimento comunitário em Macaé. Com essa moeda social, é possível adquirir alimentos, vestuário, acessórios, calçados e até mesmo serviços como corte de cabelo. Os benefícios

A Macaíba é uma forma eletrônica de pagamento local, beneficiando mais de 25 mil famílias ou 50 mil indivíduos, facilitando transações digitais em 1.186 estabelecimentos comerciais cadastrados. Ela também é utilizada para remunerar o Programa Municipal de Combate à Pobreza e às Desigualdades, podendo ser aplicada futuramente em outros benefícios municipais. Nos dois primeiros meses, foram movimentados 9 milhões e 373 mil Macaíbas nos estabelecimentos do município.

Para esclarecimento de dúvidas, como consulta de saldo ou alteração de senha, o suporte da empresa responsável pela Macaíba está disponível através do WhatsApp pelo número (85) 3269-9617. Mais informações podem ser encontradas no hotsite da Macaíba.