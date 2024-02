O caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/02/2024 13:51

Macaé - Após dois meses em fuga, Gileison Santos de Jesus, foragido da Justiça por tentativa de triplo homicídio contra a ex-companheira e duas crianças, foi finalmente capturado neste sábado (24) em Macaé. A prisão foi realizada por agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), com apoio da 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).



O acusado estava escondido no Condomínio Total Ville II, no bairro Virgem Santa, sendo localizado após denúncias anônimas recebidas pelo Disque Denúncia. A Subsecretaria de Inteligência (SSI) compartilhou as informações com o 32º BPM, que organizou uma operação para efetuar a prisão.



Durante a captura, Gileison estava utilizando uma moto Honda Fazer 150 cilindradas, de cor laranja, a qual foi apreendida no momento da prisão. O caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé.



Relembrando o caso, Gileison tentou matar a ex-companheira e as crianças ao incendiar a residência em que viviam, resultando em ferimentos leves nas vítimas. A mulher, de 32 anos, relatou que o criminoso já a havia ameaçado de morte anteriormente e possuía medidas protetivas contra ele.

O crime ocorreu na madrugada do dia 23 de janeiro, quando o casal discutiu em um bar, e Gileison retornou para incendiar a casa posteriormente.