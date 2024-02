Macaé aponta viabilidade de instalação de fábrica de fertilizantes - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2024 09:54

Macaé - O governo municipal de Macaé está empenhado em discutir os critérios técnicos e econômicos que posicionam a cidade como um ímã para investimentos na ordem de R$ 5 bilhões destinados à instalação de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados. As deliberações acontecem em parceria com instituições empresariais locais, marcando uma nova fase de crescimento para a "Capital de Energia", impulsionada pelo gás natural.



O prefeito Welberth Rezende apresentou o projeto na segunda-feira (26) durante uma audiência pública realizada na Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), marcando o lançamento da primeira etapa do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Social e Ambiental (EVTESA). O projeto aponta a capacidade de gerar cerca de 5 mil empregos, fortalecendo o desenvolvimento econômico da região.

O estudo segue as orientações do Plano Nacional de Fertilizantes, que visa reativar a indústria de insumos agrícolas no Brasil. Welberth ressalta a importância de aproveitar a prosperidade do petróleo para garantir o futuro econômico de Macaé, transformando-a na principal cidade processadora de gás natural do Brasil.



A análise técnica que indica a viabilidade de Macaé sediar um dos cinco projetos definidos pelo governo federal foi realizada pela equipe da Fundação São Francisco de Assis, responsável pela elaboração da EVTESA. Carlos Favoreto, presidente do conselho da Fundação, destaca a expertise dos especialistas locais em avaliar o potencial de Macaé como referência de negócios para o Estado.



Pedro Veillard, Superintendente de Novas Economias da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, destaca o potencial da cidade em participar da estratégia do Plano Nacional de Fertilizantes, impulsionando a produção agrícola nacional.

Rodrigo Vianna, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, enfatiza que a fábrica de fertilizantes faz parte do novo ciclo de investimentos que posiciona Macaé como o principal polo para a indústria de óleo, gás e energia do Brasil.



As instituições empresariais locais expressaram seu apoio ao projeto, reconhecendo sua importância para o crescimento econômico de Macaé. Frederico Barreto, presidente da ACIM, ressalta a contribuição do setor empresarial para o sucesso da cidade em diversas áreas, defendendo o potencial de Macaé em consolidar-se como parte fundamental da nova fase da indústria do agronegócio no país.



A audiência contou com a participação dos Secretários de Trabalho e Renda, Cristiano Gelinho, e de Políticas Energéticas, Tiago Rocha, além do presidente da Câmara, Cesinha. Também estiveram presentes presidentes de entidades locais, incluindo CDL Macaé, Condetur, Macaé Conventions, e representantes de comissões e sociedades ligadas ao setor petrolífero.