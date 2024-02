Exames reforçam mapeamento de casos de Dengue em Macaé - Foto: Divulgação

Exames reforçam mapeamento de casos de Dengue em Macaé

Publicado 26/02/2024 13:57

Macaé - A realização de exames laboratoriais nas unidades da rede pública, destinados a pacientes com sintomas de Dengue, Zika e Chikungunya, desempenha um papel crucial no mapeamento da circulação desses vírus e na definição de estratégias para o enfrentamento do Aedes aegypti. Essa iniciativa faz parte da força-tarefa implementada pelo governo, visando assegurar a proteção e prevenção em saúde da população.

Com o apoio de quatro laboratórios de análises clínicas, que foram reestruturados e reinaugurados desde 2021, a rede municipal de saúde deixa à disposição da comunidade uma estrutura avançada de assistência aos pacientes por meio de diagnósticos rápidos. Isso possibilita que a população tenha acesso imediato e antecipado a tratamento e medicações.

Keity Nocchi, coordenadora dos laboratórios de análises clínicas do município, destaca o compromisso da rede em oferecer o melhor atendimento. "Inauguramos em 2021 e 2022 dois novos laboratórios e reestruturamos mais duas unidades que nos ajudam a agilizar a análise dos exames e o diagnóstico dos pacientes, importante para garantir o tratamento imediato e adequado. Nos antecipamos a um cenário crítico e adquirimos exames para o mapeamento dos pacientes com dengue, oferecendo à população a melhor rede de assistência da região”.

Os pacientes sintomáticos recebem atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Barra e do Lagomar, nos Prontos Socorros Municipal da Imbetiba e do Parque Aeroporto, além do Hospital Público Municipal da Serra (HPMS). Crianças com sintomas específicos, como febre, manchas vermelhas na pele e dores pelo corpo, são atendidas no Pronto Socorro Pediátrico (Irmãs do Horto). Essa abordagem integrada reforça o compromisso em fornecer assistência abrangente e eficaz à saúde da comunidade.