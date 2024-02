Proposta de Matos provocou debate e vereadores se declararam contrários à privatização - Foto: Tiago Ferreira

Publicado 28/02/2024 11:46

Macaé - No Legislativo de Macaé, o vereador Luiz Matos (Republicanos) apresentou um requerimento verbal para a convocação do presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon, visando esclarecimentos sobre os problemas nos serviços da companhia. Inicialmente, o parlamentar expressou preocupações relacionadas à Vila Badejo, tema que foi ampliado por outros membros da câmara.

A Cedae tem sido alvo frequente de críticas no parlamento local, e seu presidente já compareceu à Casa anteriormente para responder a questionamentos sobre os serviços. Matos enfatizou a responsabilidade do presidente da empresa pelos problemas e registrou o convite para sua presença na Câmara.

Cesinha (Solidariedade) expressou sua incompreensão sobre a alocação de R$ 280 milhões pela Cedae para investimentos em Macaé sem a realização das obras necessárias. Matos complementou, destacando que o investimento estaria condicionado à renovação do contrato com o município.

José Prestes (PTB) compartilhou sua experiência pessoal, resolvendo a falta de água em seu terreno por meio da construção de um poço artesiano. Houve também menções à possibilidade de privatização, com o líder do governo, Luciano Diniz (Cidadania), indicando que a prefeitura buscará alternativas se as obras não forem licitadas em breve.

Cesinha e Iza Vicente (Rede) manifestaram preocupações com a privatização, citando exemplos negativos em outras regiões. A comercialização, segundo Iza Vicente, pode resultar em tarifas elevadas, tornando a água inacessível a muitos residentes. O debate contou ainda com as participações de Professor Michel (Patriota) e Rond Macaé (Patriota).