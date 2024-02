Para validar a inscrição, os candidatos deverão comparecer à Cidade Universitária, na Granja dos Cavaleiros - Foto: Divulgação

Para validar a inscrição, os candidatos deverão comparecer à Cidade Universitária, na Granja dos CavaleirosFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2024 11:41

Macaé - A Prefeitura de Macaé divulgou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que oferece 200 vagas para a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é selecionar profissionais para diversas funções, como Professor A, Professor A – NEE, Professor C (Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Inglês), Auxiliar de Serviços Escolares, Fonoaudiólogo e Nutricionista.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no site macae.rj.gov.br, no período de 1º a 6 de março. Para validar a inscrição, os candidatos deverão comparecer à Cidade Universitária, na Granja dos Cavaleiros, entre os dias 5 e 7 de março, das 9h às 16h, munidos de documento de identificação com foto e comprovante de pré-inscrição impresso.

As vagas contemplam diversas cargas horárias e remunerações, sendo destinadas a profissionais como professores, auxiliares de serviços escolares, fonoaudiólogos e nutricionistas.

A prova objetiva, etapa do processo seletivo, está prevista para o dia 17 de março, com resultados a serem divulgados no dia 28 do mesmo mês. O início dos contratos está programado para o dia 1º de abril. O processo seletivo também reserva vagas para candidatos com deficiência (10%) e afrodescendentes (20%).

O secretário adjunto de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino, enfatizou que o PSS visa atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, suprindo demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação, com contratos temporários. Os candidatos devem acompanhar as informações no site da Prefeitura e no Diário Oficial de Macaé.