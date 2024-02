"O meu primeiro livro já está esgotado, mas a segunda obra ainda está disponível ", disse - Fotos: Fabi Anunciação

Publicado 27/02/2024 12:00

Macaé - Liliane Barboza, jornalista e escritora, lançou sua segunda obra “Orações da ALMA”, no Ateliê Brasiliano, localizado na Rua Visconde de Quissamã, em Macaé. O livro foi apresentado durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro em 2021 e teve sua estreia local em novembro de 2023.

A trajetória literária de Liliane Barboza teve início em 2018 com "Mulher: Sentimentos e Sentidos". Agora, a escritora planeja mais novidades para este ano, incluindo o lançamento de seu primeiro livro infantil e a realização de saraus poéticos.

Jornalista desde 1989, Liliane Barboza continua sua atuação nos meios de comunicação de Macaé, somando agora duas obras literárias publicadas pela editora Autografia. O Ateliê Brasiliano se torna o ponto de destaque para os interessados em explorar o mais recente trabalho da autora.