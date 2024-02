Nova pista será capaz de receber aeronaves de grande porte, incluindo turboélices e jatos - Foto: Ilustração

Nova pista será capaz de receber aeronaves de grande porte, incluindo turboélices e jatosFoto: Ilustração

Publicado 28/02/2024 11:44

Macaé - As obras para a construção da nova pista de pouso e decolagem no Aeroporto de Macaé, crucial para a região e a Bacia de Campos, atingiram a marca de 50% de conclusão. Iniciados em julho, os trabalhos passarão por uma pausa técnica, com retorno previsto para março, visando a inauguração em março de 2025.

Com 1.410 metros de comprimento, a nova pista acomodará aeronaves de grande porte, incluindo turboélices e jatos, representando um avanço significativo na infraestrutura aeroportuária da cidade.

Apesar dos desafios decorrentes da operação contínua do aeroporto e dos rigorosos requisitos de segurança, o Aeroporto de Macaé é o maior do mundo em movimentação de aeronaves de asas rotativas, como helicópteros, consolidando sua importância para a aviação regional e offshore.

O consórcio Bem Voar, formado pela Construtora Barbosa Mello (CBM) em parceria com a Engeform Engenharia, destacou-se nos primeiros seis meses de obras. A integração de tecnologias avançadas, incluindo modelagem BIM 3D, controle de máquinas e gestão de frotas, resultou em um aumento de 15% na produtividade e economia de 27 dias em comparação com métodos tradicionais. Esses avanços são cruciais para cumprir prazos e evitar interrupções durante o período chuvoso.