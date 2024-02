Macaé recebe auditores do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 29/02/2024 11:23 | Atualizado 29/02/2024 11:27

Macaé - A administração municipal de Macaé comemora mais um avanço no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A cidade é finalista na categoria Compras Governamentais, reconhecendo o sucesso do Cartão Educa Mais. Este projeto, que beneficia estudantes e impulsiona o comércio local, foi detalhadamente avaliado nesta quarta-feira (28) por técnicos do Sebrae.



O Cartão Educa Mais, finalista na XII Edição do prêmio, atende programas de Auxílio Material Didático e Auxílio Uniforme Escolar, proporcionando uma transformação significativa no comércio e na vida dos estudantes. Entre maio e novembro de 2023, o projeto beneficiou 82 comércios credenciados, circulando recursos públicos de aproximadamente R$ 27 milhões. Cerca de 40 mil alunos da rede pública municipal de ensino, distribuídos em 29.160 famílias, foram alcançados.

A auditoria, focada em verificar as políticas públicas do projeto, teve início na Secretaria Municipal de Educação e incluiu visita a comércios cadastrados. A proposta do governo municipal é incentivar o empreendedorismo, inclusão e inovação, fortalecendo o comércio local e promovendo o acesso de pais e alunos na escolha de materiais e uniformes escolares nos estabelecimentos participantes.O prefeito Welberth Rezende destacou a descentralização dos recursos públicos diretamente no comércio local, gerando autonomia às famílias. A secretária municipal de Educação, Leandra Lopes, ressaltou a redução logística e a inclusão promovida pelo Educa Mais Macaé. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Viana, enfatizou a integração entre governo, empresas e instituições.O resultado do prêmio será divulgado em cerimônia no Rio de Janeiro em 26 de março. Macaé concorre com Teresópolis na categoria Compra Governamental. O consultor do Sebrae, Sérgio Paiva, informou que o prêmio recebeu a inscrição de 73 projetos, sendo 66 habilitados, com 30 finalistas de 24 municípios do Estado do Rio de Janeiro.