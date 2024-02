Um dos casos aconteceu no calçadão da Rui Barbosa - Foto: Douglas Smmithy

Um dos casos aconteceu no calçadão da Rui BarbosaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/02/2024 12:12 | Atualizado 28/02/2024 12:13

Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos, está implementando lixeiras azuis em toda a cidade e região serrana, além de disponibilizar recipientes para coleta seletiva em locais estratégicos. Contudo, essas iniciativas têm enfrentado desafios significativos devido a furtos e vandalismo, comprometendo a eficácia do trabalho de limpeza e prejudicando o bem-estar da população.



Casos recentes incluem a praça do bairro Lagomar, onde todas as lixeiras azuis foram roubadas, e o calçadão da Rui Barbosa, que teve suas lixeiras de coleta seletiva furtadas. Em resposta, a Secretaria Adjunta de Serviços Públicos reinstalou os equipamentos esta semana.

Um dos casos aconteceu no calçadão da Rui Barbosa Foto: Douglas Smmithy

O órgão enfatiza que essas lixeiras representam mais do que simples recipientes; são símbolos de cidadania e respeito ao meio ambiente. A população é encorajada a valorizar e proteger esse projeto, contribuindo para a preservação do patrimônio da cidade.



A conservação das lixeiras é fundamental para a limpeza e beleza urbana. A população é incentivada a denunciar quaisquer atos de furto ou depredação pelo telefone (22) 99208-6983. A colaboração de todos é essencial para manter a cidade limpa e preservada. O órgão enfatiza que essas lixeiras representam mais do que simples recipientes; são símbolos de cidadania e respeito ao meio ambiente. A população é encorajada a valorizar e proteger esse projeto, contribuindo para a preservação do patrimônio da cidade.A conservação das lixeiras é fundamental para a limpeza e beleza urbana. A população é incentivada a denunciar quaisquer atos de furto ou depredação pelo telefone (22) 99208-6983. A colaboração de todos é essencial para manter a cidade limpa e preservada.