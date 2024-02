Os agentes realizaram a prisão dos suspeitos - Foto: Divulgação

Publicado 29/02/2024 11:30 | Atualizado 29/02/2024 11:30

Macaé - Na quarta-feira (28), por volta das 18hs, a Polícia Civil da 123ª DP, sob a coordenação dos delegados Dr. Pedro Emílio Braga e Dr. Victor de Azevedo, efetuou a prisão em flagrante de três indivíduos (F. L. D. S., de 23 anos, G. C. S. S., de 22 anos, e L. J. D. S., vulgo “LN”, de 23 anos) durante uma operação de repressão ao tráfico de drogas.

Após um trabalho de inteligência, os policiais civis flagraram os três indivíduos praticando atividades narcotraficantes na esquina da Avenida W Cinco com a Avenida W Dezesseis, no bairro Lagomar. Os agentes realizaram a prisão dos suspeitos, apreendendo uma quantidade de “papelotes” de cocaína, que estava sendo comercializada por eles, e uma quantia em dinheiro proveniente da venda do material entorpecente.

Os criminosos foram encaminhados para a 123ª DP e foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade para tornar Macaé uma cidade mais segura. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé no telefone (22) 98831-8043.