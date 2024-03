Primeira frente de trabalho do defeso de março é promovida pela Secretaria de Pesca - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 01/03/2024 13:13 | Atualizado 01/03/2024 13:13

Macaé - A Frente de Trabalho do período de Defeso do Camarão, iniciada em março, teve uma novidade marcante nesta sexta-feira (1°): o evento foi realizado no barracão da Escola de Samba da Barra, bairro emblemático para os pescadores de Macaé. A mudança de local, segundo o secretário de Pesca e Aquicultura, Jair Barcelos, tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as atividades e os pescadores.



O secretário destacou a importância de trazer a frente de trabalho para mais próximo dos pescadores, proporcionando um ambiente mais acolhedor e familiar. O barracão da Escola de Samba da Barra ofereceu um espaço onde todos se sentem à vontade, promovendo uma integração mais efetiva entre a iniciativa da Prefeitura e os profissionais da pesca.

Primeira frente de trabalho do defeso de março é promovida pela Secretaria de Pesca Foto: Rui Porto Filho

Jair Barcelos enfatizou as ações realizadas nos últimos três anos para beneficiar os pescadores, incluindo melhorias na rádio costeira para facilitar o contato com familiares durante as longas jornadas no mar.A frente de trabalho contou com a palestra "A importância do autocuidado na saúde dos indivíduos", ministrada pela enfermeira Thais Rodrigues. Pescadores, como Ronicler Pereira, com 35 anos de experiência, destacaram a relevância dessas palestras, que oferecem orientações valiosas e direcionamentos importantes para a classe.O defeso, que proíbe a pesca de camarão por arrasto com tração motorizada até abril, é essencial para preservar o ciclo fértil do crustáceo. Durante esse período, os pescadores recebem um salário por mês. O respeito ao defeso é crucial para evitar crimes ambientais e garantir a sustentabilidade da produção de camarão na região.A iniciativa da Prefeitura de Macaé, além de apoiar os pescadores financeiramente, busca promover a conscientização e o cuidado com a saúde, fortalecendo a parceria entre a administração municipal e a comunidade pesqueira.