Atletas de Macaé conquistam 48 medalhas no KaratêFoto: Divulgação

Publicado 01/03/2024 13:20 | Atualizado 01/03/2024 13:21

Macaé - Macaé alcançou o topo na primeira etapa do Campeonato Estadual da Federação de Karatê Fluminense (FKF), graças ao excelente desempenho da equipe da Escola Samara Jardim. Os atletas macaenses não apenas garantiram a liderança no campeonato, mas também acumularam um total de 28 medalhas de ouro, 18 de prata e 10 de bronze.



A equipe foi recebida pelo prefeito Welberth Rezende, juntamente com a treinadora Samara Jardim e a profissional de educação física Tainy Cardoso. "O empenho e a dedicação de vocês são fonte de orgulho para todos nós que enxergamos o esporte como um meio de transformar vidas. As conquistas de nossos atletas em diversas modalidades também nos inspiram a estabelecer novas metas de apoio e incentivo ao esporte", destacou o prefeito.



É relevante notar que muitos desses atletas, responsáveis por trazer medalhas para Macaé, já foram beneficiados pelo Programa Bolsa Atleta da Secretaria Municipal de Esportes.

