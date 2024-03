Durante a detenção, um dos envolvidos ainda agrediu um policial - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 04/03/2024 09:20 | Atualizado 04/03/2024 09:20

Macaé - Uma confusão no bairro Cavaleiros, em Macaé, agitou as ruas do local na noite de domingo (3), quando um motorista de aplicativo foi agredido por passageiros após recusar conduzir um número de pessoas acima do permitido pelo código de trânsito. A situação se agravou com a chegada da polícia, e dois homens foram presos, um deles agrediu um policial com um chute.



O motorista de aplicativo se recusou a transportar pessoas adicionais, alegadamente por estarem com roupas molhadas. Em resposta, os passageiros começaram a danificar o veículo. O condutor acionou a Polícia Militar, que ao chegar ao local, foi confrontada pelos indivíduos envolvidos na confusão.

Diante da tentativa de agressão aos policiais, foi solicitado reforço, resultando na prisão de dois homens. Durante a detenção, um dos envolvidos ainda agrediu um policial com um chute. Todos foram encaminhados inicialmente para a 123ª Delegacia de Polícia em Macaé e posteriormente para a 128ª Delegacia de Polícia em Rio das Ostras (Central de Flagrantes), onde foram autuados e permaneceram presos.



Após o incidente, o policiamento foi reforçado na região dos Cavaleiros como medida de precaução.









