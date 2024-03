"Sábado com Mais Saúde". segue até abril - Foto: Moisés Bruno H. Santos

03/03/2024

Macaé - O Centro de Especialidades Dona Alba lançou o projeto "Sábado com Mais Saúde", concentrando esforços para oferecer atendimento de cardiologia aos sábados e reduzir a fila de espera. O projeto tem como objetivo principal proporcionar atendimento a pacientes devidamente cadastrados e convocados pela equipe de Regulação, Controle e Avaliação, que estão aguardando atendimento.



O Prefeito de Macaé, Welberth Rezende, destacou a importância da iniciativa, ressaltando que a área de saúde é uma prioridade do governo. A expectativa para este sábado era atender cerca de 200 pessoas, com previsão de ampliação para 300 pacientes na próxima semana. A Secretária Adjunta de Atenção Básica, Natália Pires Antunes, explicou que a programação incluirá consultas em especialidades como otorrinolaringologia e oftalmologia, além de exames de imagem como ultrassonografia de abdome total, mamografia e transvaginal.

Foto: Moisés Bruno H. Santos

O médico cardiologista Filipe Curty orientou sobre cuidados com a saúde, destacando a importância da prática de exercícios, alimentação saudável e reeducação alimentar. Os pacientes convocados para o atendimento demonstraram satisfação com a oportunidade de receber cuidados de forma gratuita e rápida.



O projeto "Sábado com Mais Saúde" continuará até o dia 6 de abril, atendendo aos sábados e alternando entre unidades por regiões administrativas. Além do atendimento de cardiologia, a unidade também oferece outros serviços, como coleta de preventivo e atualização da carteira vacinal. A iniciativa visa não apenas reduzir a fila de espera em cardiologia, mas também proporcionar orientações sobre o combate à dengue e outros cuidados de saúde.





