Nova remessa do Cartão Macaé começa a ser entregueFoto: Divulgação

Publicado 04/03/2024 13:54

Macaé - A Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé anunciou que o primeiro lote do novo Cartão Macaé, com design atualizado em tons de azul, começou a ser entregue na última semana. A entrega abrange solicitantes da primeira ou segunda via, proporcionando benefícios no transporte coletivo urbano ao custo de apenas R$1,00 por passagem.

Quem deseja trocar para o modelo atual pode fazê-lo mediante o pagamento de R$36,30. A solicitação de segunda via pode ser feita por e-mail, anexando cópias digitalizadas do RG e CPF para cartaomacae@macae.rj.gov.br. Após a resposta, o usuário receberá o boleto para pagamento, que, impresso junto ao comprovante, deve ser levado à Casa do Cartão Macaé.

Para obter a primeira via gratuitamente, o usuário pode preencher o formulário online em beneficiotarifario.com.br/cad/macaecidadao. Após o preenchimento, é necessário comparecer à Casa do Cartão Macaé com documentos originais e cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência em Macaé emitido até 90 dias da data do cadastramento (conta de água, luz, telefone) em nome do usuário, cônjuge, companheiro ou ascendentes/descendentes até o 2º grau de parentesco, devidamente documentado. Após a verificação, uma foto será tirada gratuitamente para finalizar o cadastramento.

Caso não possua comprovante de residência, o usuário pode apresentar uma declaração de residência com firma reconhecida em cartório, juntamente com cópia do comprovante de residência do declarante.

A entrega do novo Cartão Macaé visa proporcionar maior conforto e acessibilidade aos usuários. A Casa do Cartão Macaé está localizada na Rua da Igualdade, com Dr. João Cupertino, nº 173, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.