CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi será palco da açãoFoto: Ilustração

Macaé - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) estará presente em uma ação social promovida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no município de Macaé. O mutirão acontecerá no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi, no dia 7, das 9h às 15h.

A Justiça Eleitoral Itinerante montará cinco guichês de atendimento com coleta biométrica para oferecer serviços como emissão do título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, quitação de multa por ausências às urnas e obtenção de certidões.

Além dos serviços eleitorais, a ação contará com a participação de diversos órgãos públicos, incluindo Detran, Receita Federal, Defensoria Pública, INSS, Procon, entre outros. Durante o evento, serão emitidos outros documentos, como segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, Carteira de Identidade, CPF, Certificado de Reservista, ajuizamento de ação trabalhista, entre outros.



A iniciativa visa proporcionar à população o acesso a diversos serviços essenciais de maneira rápida e eficiente. Diversos órgãos públicos estarão reunidos para oferecer atendimento e suporte, abrangendo diferentes áreas como documentação, direitos do consumidor, assistência jurídica, entre outros.