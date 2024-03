Dúvidas sobre o preenchimento do formulário podem ser esclarecidas na Coordenadoria, de segunda a sexta-feira - Foto:Ilustração

Dúvidas sobre o preenchimento do formulário podem ser esclarecidas na Coordenadoria, de segunda a sexta-feiraFoto:Ilustração

Publicado 05/03/2024 12:59 | Atualizado 05/03/2024 12:59

Macaé - A Coordenadoria de Atenção à Pessoa com Deficiência prossegue com o segundo Censo, buscando entender as demandas específicas da população com deficiência (PcD) em Macaé. A pesquisa, que teve início em setembro do ano passado, engloba deficiências mentais, intelectuais, físicas, e sensoriais, como visual e auditiva. O intuito principal é identificar a quantidade de PcDs no município, traçar seus perfis e, com base nesses dados, desenvolver políticas públicas que garantam seus direitos.

A coordenadora, Liana do Amaral, destaca que este segundo Censo destina-se exclusivamente às PcDs que não participaram da primeira pesquisa realizada no início de 2023, incluindo as categorias que se enquadram e suas necessidades específicas.

Assim como no primeiro Censo, a metodologia é simples. As PcDs ou seus responsáveis devem preencher o formulário virtual disponível no site da prefeitura: www.macae.rj.gov.br (link direto para o formulário). O termo de consentimento e os dados coletados serão tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nº 13.709/2018. Um cartaz informativo foi divulgado para facilitar o acesso às informações sobre o segundo Censo.

Dúvidas sobre o preenchimento do formulário podem ser esclarecidas na Coordenadoria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, à Rua Dr. Télio Barreto, 316, sala 409, no prédio da Casa da Criança, no Centro da cidade. O contato também pode ser feito pelo e-mail pcdsaude@macae.rj.gov.br. A Coordenadoria de Atenção à PcD está vinculada à Secretaria Municipal Adjunta de Atenção Básica da Secretaria de Saúde.