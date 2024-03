E-book "Macaé 2030: futuros cenários além do Petróleo" já está disponível para download - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 05/03/2024 13:16

Macaé - Nesta terça-feira (5), a Cidade Universitária foi palco do lançamento do E-book "Macaé 2030: Futuros Cenários Além do Petróleo", uma iniciativa da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior e do Observatório da Cidade de Macaé. O livro, resultado de um projeto interinstitucional envolvendo diversas Instituições de Ensino Superior, traz dezessete artigos que exploram questões urbanas pela ótica da Agenda 2030 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Dividido em quatro partes, o E-book abrange temas como Planejamento Urbano, Identidade Gastronômica, Diversificação de Atividades Econômicas, Sustentabilidade Urbana e Rural no Município de Macaé, além de abordar questões relacionadas à Educação e Saúde no contexto da Agenda 2030.

O evento contou com a presença de figuras importantes, incluindo a secretária Municipal de Educação, Leandra Lopes; a Secretária Municipal Adjunta de Ensino Superior, Flaviá Picon; o Secretário Adjunto de Educação Básica, Robério Fernandes; e outros representantes de instituições de ensino parceiras.