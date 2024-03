Combate à dengue: controle de vetores realizado no Canal Macaé x Campos - Foto: Divulgação

Combate à dengue: controle de vetores realizado no Canal Macaé x Campos Foto: Divulgação

Publicado 05/03/2024 13:24

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (CEVAS), da Secretaria de Saúde de Macaé, realizou ações de controle de vetores na faixa marginal do canal Macaé x Campos. As atividades foram intensificadas após a remoção mecânica de plantas aquáticas e a roçada, efetuadas pela Secretaria Adjunta de Serviços Públicos.

A limpeza periódica é crucial, uma vez que as macrófitas aquáticas servem como berçário natural para os mosquitos. Após a remoção das plantas, a CEVAS intensificou a presença de agentes para realizar o tratamento com biolarvicidas, interrompendo o desenvolvimento das larvas e inibindo a formação de mosquitos adultos.

Além disso, o veículo fumacê/UBV tem sido utilizado para combater mosquitos causadores de arboviroses, como a dengue, e interromper a vida dos pernilongos adultos. As ações visam eliminar ou reduzir o número de pernilongos do gênero Culex, com incidência na zona norte do município e bairros próximos.

As ações de combate à dengue continuarão ao longo da semana, incluindo pulverização do fumacê/UBV em diferentes bairros. A CEVAS também realizará ações em áreas serranas, como o Trapiche, abrangendo visitas domiciliares, controle do Aedes, roedores e do caramujo africano, além da distribuição de telas de caixa d'água.

Os moradores são aconselhados a deixar portas e janelas abertas durante a aplicação do fumacê/UBV para permitir a entrada do produto nas residências. No dia 8 de março, haverá uma Tenda Informativa na Nova Holanda (Praça-Rua 1), oferecendo serviços à comunidade, incluindo orientações sobre arboviroses, distribuição de materiais informativos e mutirões em diversos bairros.