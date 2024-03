Programa tem vagas no Rio de Janeiro e em Macaé, duração de até 2 anos, e oportunidades em diversas áreas - Foto: Ilustração

Programa tem vagas no Rio de Janeiro e em Macaé, duração de até 2 anos, e oportunidades em diversas áreas Foto: Ilustração

Publicado 05/03/2024 13:30

Macaé - A Foresea, empresa no setor de perfuração offshore, anunciou a abertura de nove vagas de estágio para estudantes de nível superior. As oportunidades são para os escritórios no Rio de Janeiro e em Macaé, abrangendo cursos como Engenharia (Mecânica, Ambiental, Produção, Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação), Enfermagem, Administração, Psicologia, Direito e Ciências Contábeis, a partir do 4º período. Estudantes de outros cursos podem cadastrar-se no banco de talentos da empresa. As inscrições estão abertas até 15/3 e devem ser realizadas no site da Gupy.

O processo seletivo adotará a abordagem de recrutamento oculto, omitindo informações pessoais dos candidatos, como nome, gênero, idade, raça, endereço residencial, instituição de ensino ou experiências profissionais anteriores. O foco será nas competências, habilidades e histórias dos candidatos, considerando atributos relevantes para a contratação de estagiários.

A Foresea destaca o incentivo à candidatura de estudantes com mais de 50 anos, mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQIAP+, alinhando-se às práticas de diversidade, equidade e inclusão da empresa.

Hygo Souza, diretor de Pessoas e Gestão da Foresea, enfatiza o compromisso da empresa em investir na formação de novos talentos. O Programa de Estágio oferecido é descrito como motivador e desafiador, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional em um mercado atrativo e robusto. Os estagiários terão contato direto com profissionais experientes, contribuindo para a evolução de suas habilidades e transição para o mercado de trabalho.

Os estagiários selecionados terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, vale-alimentação e vale-refeição, plano de saúde e odontológico, Gympass, e flex office, entre outros.