Ambos destacaram a importância do momento para Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Ambos destacaram a importância do momento para MacaéFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 07/03/2024 09:37

Macaé - O deputado federal Felício Laterça de Almeida anunciou sua pré-candidatura para prefeito de Macaé em uma postagem em suas redes sociais. O anúncio foi feito ao lado do Senador Ciro Nogueira, atual presidente do Partido Progressistas (PP), e do deputado federal Doutor Luizinho, presidente estadual do partido.



"Estamos com vocês, Macaé! Venham fazer parte do nosso projeto e preparar Macaé para o futuro", disse Laterça em um vídeo postado em seu perfil nas redes sociais. Delegado de polícia federal, o político é atualmente deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, filiado ao Progressistas (PP).

Ambos destacaram a importância do momento para Macaé Foto: Reprodução Rede Social

Na eleição de 2018, Laterça concorreu ao cargo de deputado federal pelo PSL e foi eleito com 47.065 votos, representando 0,61% dos votos válidos.



Ciro Nogueira parabenizou e expressou seu apoio à pré-candidatura de Laterça. "Muito feliz com a sua pré-candidatura. Estaremos na campanha, mas principalmente na sua gestão. Tenho certeza de que será uma grande referência para todos nós Progressistas, com uma gestão mais que eficiente para todos nós", ressaltou o senador.



O deputado federal Doutor Luizinho destacou a importância do momento para Macaé. "Estamos fazendo aqui o acordo para a pré-candidatura para prefeito em Macaé. Tenho certeza de que fará uma grande administração em Macaé", afirmou.



O anúncio gerou engajamento nas redes sociais, com diversos comentários parabenizando e expressando apoio à pré-candidatura de Laterça. Um internauta mencionou a iniciativa como uma necessidade de "gente do bem" na política, enquanto outro destacou que o deputado é um "velho conhecido da cidade", ressaltando seu histórico como o parlamentar que mais destinou recursos para Macaé nos últimos 5 anos.



Na eleição de 2018, Laterça concorreu ao cargo de deputado federal pelo PSL e foi eleito com 47.065 votos, representando 0,61% dos votos válidos.Ciro Nogueira parabenizou e expressou seu apoio à pré-candidatura de Laterça. "Muito feliz com a sua pré-candidatura. Estaremos na campanha, mas principalmente na sua gestão. Tenho certeza de que será uma grande referência para todos nós Progressistas, com uma gestão mais que eficiente para todos nós", ressaltou o senador.O deputado federal Doutor Luizinho destacou a importância do momento para Macaé. "Estamos fazendo aqui o acordo para a pré-candidatura para prefeito em Macaé. Tenho certeza de que fará uma grande administração em Macaé", afirmou.O anúncio gerou engajamento nas redes sociais, com diversos comentários parabenizando e expressando apoio à pré-candidatura de Laterça. Um internauta mencionou a iniciativa como uma necessidade de "gente do bem" na política, enquanto outro destacou que o deputado é um "velho conhecido da cidade", ressaltando seu histórico como o parlamentar que mais destinou recursos para Macaé nos últimos 5 anos.