Macaé tem programação especial em homenagem ao mês das mulheresFoto: Ilustração

Publicado 06/03/2024 11:19

Macaé - Em reconhecimento ao mês internacional da mulher, a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Macaé organizou uma programação diversificada que teve início na segunda-feira (4). As atividades visam celebrar e conscientizar sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado na próxima sexta-feira (08).

A programação incluiu um café da manhã comemorativo, reunindo a equipe da pasta, e se estenderá ao longo do mês com ações como palestras, serviços de saúde, rodas de conversa, oficinas, cine-debate e o III Fórum Municipal de Políticas para as Mulheres.

No dia 08 de março, uma ação de conscientização de direitos e divulgação dos serviços será realizada no calçadão da Avenida Rui Barbosa, em frente à Nova Aurora, a partir das 10 horas. Na parte da tarde, será a vez do Terminal Central, buscando aproximar a população do trabalho desenvolvido pela pasta.

A programação também contará com um cine-debate sobre Violência Obstétrica no dia 15, a partir das 18 horas. A exibição do filme será seguida por uma roda de conversa com a enfermeira e consultora internacional de lactação, Livia Sá.

No dia 21, acontece o III Fórum Municipal de Políticas para as Mulheres, com o tema “Dois anos construindo políticas públicas para as mulheres”. O evento será realizado no auditório Cláudio Ulpiano, na Cidade Universitária, das 8h às 17 horas, contando com mesas temáticas e a participação de palestrantes.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Sheila Juvêncio, destaca: "Mais do que apenas comemorar este mês, pensamos em atividades que promovam a igualdade e o fortalecimento da política de gênero. Ao longo de março, teremos uma série de ações voltadas para a reflexão sobre o papel da mulher e a conscientização sobre a nossa importância na sociedade."