Saúde realizará ação para conscientizar sobre riscos da obesidade nesta sexta Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2024 11:13

Macaé - Com uma média de 300 pacientes atendidos mensalmente no Ambulatório de Obesidade, a Gerência de Alimentação e Nutrição da rede pública de Saúde de Macaé promoverá uma ação na sexta-feira (8) a partir das 9h, visando sensibilizar a população sobre a obesidade, uma condição crônica que amplia os riscos para outras doenças. Durante o evento, a equipe multidisciplinar estará disponível para realizar pesagens e oferecer orientações sobre cuidados com a saúde, especialmente na prevenção do sobrepeso e da obesidade.

Localizada à Rua Silva Jardim, 164, no Centro da cidade, a Gerência centraliza todos os serviços relacionados à obesidade, facilitando o acesso da população. Além de consultas e palestras, a equipe realiza oficinas culinárias e outras atividades em grupo e individuais.

A gerente Verônica Martins Guimarães destacou a melhoria no atendimento após a centralização das ações na Gerência, que agora conta com dois nutricionistas, um psicólogo e um endocrinologista. "Durante todo o ano, realizamos ações em grupos e nas consultas, orientando as pessoas", afirmou a gerente.

O Ambulatório de Obesidade atende homens e mulheres maiores de 18 anos com obesidade grau III, conforme o Índice de Massa Corporal (IMC) e com comorbidades sem sucesso em tratamento anterior. Pacientes infanto-juvenis e crianças a partir dos seis meses de vida também são atendidos mediante encaminhamento de nutricionista da rede de Atenção Básica.

O Dia Mundial da Obesidade, celebrado na última segunda-feira (4), serve como um chamado para conscientizar as pessoas sobre a gravidade desse problema que afeta milhões em todo o Brasil e no mundo. A Gerência de Alimentação e Nutrição é vinculada à Secretaria Adjunta de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.