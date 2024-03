Evento será no Hotel Royal Atlântica Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 08/03/2024 10:42

Macaé - A cidade de Macaé, importante polo do setor de Óleo & Gás no Brasil, sediará a terceira edição do Macaé Offshore Innovation no próximo dia 20 de março. O evento, realizado no Hotel Royal Atlântica Macaé, reunirá empresas atuantes no segmento, proporcionando um ambiente propício para discussões sobre inovação e compartilhamento de experiências.

Direcionado a empresários, gestores, operadoras, EPCistas, fornecedores e startups do setor, o encontro é promovido pelo HDI - Habitat da Inovação. Com destaque para soluções inovadoras, o evento abordará dimensões cruciais para o desenvolvimento do potencial inovador das empresas.

O painel de atividades incluirá palestras, roda de conversas e oportunidades de networking. Os CEO’s do HDI, Glauco Nader e Antônio Batista, mediarão discussões sobre o papel do líder no processo criativo de implementação de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), além de alcançar resultados significativos.

Representantes de empresas renomadas, como Ocyan, Modec, Vallourec, Subsea7, Equinor, SLB, Shell, 3D MatCIS, D’Or Consultoria, ITCOM/IDENTEC, DerSalis, Constellation, INFOTEC, CENPEs/Petrobras, e Firjan, compartilharão perspectivas e dimensões fundamentais para criar um ambiente propício à inovação.

Glauco Nader, CEO do HDI, destaca a importância do evento. “O Macaé Offshore Innovation tem o intuito de reunir instituições e empresas que discutem pessoas e inovação, temas centrais para nosso encontro. Com o setor em crescimento, a dificuldade em encontrar colaboradores qualificados torna a dimensão das pessoas crucial para a inovação”, disse.

As inscrições para o Macaé Offshore Innovation podem ser realizadas exclusivamente pelo site da plataforma Sympla. Mais informações estão disponíveis no link da BIO do Instagram do HDI – Habitat de Inovação (@habitat_inovacao).