Publicado 13/03/2024 13:59

Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Comissão de Pronta-Ação, que envolve diversos órgãos municipais, desencadeou uma operação de combate à dengue e remoção de resíduos no distrito de Córrego do Ouro, na Região Serrana. A ação visa não apenas evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, mas também aborda questões ambientais e de saúde pública.



De acordo com o coordenador de Pronta Ação da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, César Romero Guimarães, a intervenção ocorreu após uma denúncia sobre o acúmulo de objetos inservíveis nas proximidades de um rio na localidade. A equipe prontamente esteve no local, dialogando com o responsável pelos objetos, e iniciou a remoção do material.

Guimarães ressalta a relevância da ação não apenas para a saúde pública, mas também para a preservação ambiental. "Esta é uma questão de saúde pública, por conta da dengue, além de ambiental. Uma chuva forte pode levar todo esse material para o rio, causando obstrução e consequentemente, alagamento nas ruas e casas", destaca o coordenador.



Durante a operação, o gerente da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) da Secretaria de Saúde, Luan Campos, alertou para os riscos associados ao acúmulo de materiais em locais inadequados, podendo esconder vetores de doenças e outros animais prejudiciais à saúde.



O supervisor geral da Cevas, Marcelino Rocha, revelou a presença significativa de larvas do mosquito Aedes aegypti durante a inspeção. "Encontramos muitas garrafas, baldes e plásticos com água acumulada contendo larvas. As amostras foram coletadas e encaminhadas para análise em nosso laboratório", informou Rocha.



Segundo a equipe de Pronto-Ação, aproximadamente 12 toneladas de resíduos inservíveis, incluindo garrafas, latas e eletrodomésticos, foram estimadas durante a operação. A ação contou também com a participação da Secretaria de Interior.



Para denúncias e solicitações relacionadas à dengue e focos do Aedes aegypti, a população pode contatar a Coordenadoria Especial de Vigilância em Saúde através do e-mail cevas@macae.rj.gov.br, ou utilizar o Disque Dengue (0800-022-6461) e o WhatsApp Aedes (22) 2772-6461. O endereço presencial é Rua Vereador Manoel Braga 425, Centro de Macaé.