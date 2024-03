Publicado 13/03/2024 11:59

Macaé - O II Fórum Norte Fluminense Governos e Desenvolvimento Urbano teve início na terça-feira (12), no Auditório Cláudio Ulpiano, na Cidade Universitária em Macaé. Sob o tema "Cooperação Intermunicipal e Capacidades Estatais: Desafios e Possibilidades para Ações Comuns", o evento, que vai até quinta-feira (14), é uma realização do Núcleo Norte Fluminense do INCT Observatório das Metrópoles, como parte do projeto financiado pela FAPERJ, intitulado "Como se governam as cidades? Os desafios institucionais para o desenvolvimento urbano do Estado do Rio de Janeiro".

A iniciativa, que conta com a parceria da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, aborda questões críticas relacionadas ao crescimento urbano e seu impacto social na região do Norte Fluminense. Durante a solenidade de abertura, diversos representantes, incluindo a professora Wania Mesquita, uma das coordenadoras do Núcleo Norte Fluminense do INCT Observatório das Metrópoles, e o secretário municipal adjunto de Planejamento de Macaé, Wagner Carvalho Motta, marcaram presença.

Flaviá Picon, secretária municipal adjunta de Ensino Superior de Macaé, destacou a importância da interação entre academia e gestão pública para abordar os desafios em diversos setores. Ressaltou ainda o envolvimento do prefeito Welberth na busca constante por melhorias na cidade.

O coordenador nacional do INCT Observatório das Metrópoles, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, enfatizou a necessidade de produzir e difundir conhecimento para enfrentar desafios urbanos. O evento conta com a participação de pesquisadores, gestores e movimentos sociais, buscando gerar diagnósticos e ações para promover o desenvolvimento urbano sustentável e equitativo no Norte Fluminense.

Na programação, destaque para a primeira mesa temática sobre "Desafios e estratégias de cooperação federativa horizontal nos municípios do Norte Fluminense", com a participação de representantes de organizações como CIDENNF, OMPETRO e SEBRAE. O Fórum busca promover a construção coletiva de soluções para os desafios enfrentados pela região.

No lançamento do livro "Desenvolvimento Urbano e Governança: para uma agenda do Norte Fluminense", organizado por professores renomados, a obra reúne dados e reflexões sobre o desenvolvimento da região. Financiado pelo projeto FAPERJ, o livro é uma leitura essencial para gestores públicos, apresentando uma visão prospectiva para o futuro do Norte Fluminense.