Inscrição pode ser feita na sede da CGPOD, localizada na Av. Presidente Feliciano Sodré, 466, Centro Administrativo Luiz Osório - Foto: Divulgação

Inscrição pode ser feita na sede da CGPOD, localizada na Av. Presidente Feliciano Sodré, 466, Centro Administrativo Luiz OsórioFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2024 11:27 | Atualizado 12/03/2024 11:29

Macaé - Estão abertas as inscrições para o curso "Abordagem em Redução de Danos ao Uso Prejudicial de Álcool, Tabaco e outras Drogas - Práticas na Produção da Vida". O formulário online para participação pode ser acessado no site oficial do município (https://docs.google.com/forms/d/1hnWEJJawMTRa6JGv-KN1WaThoTtPl7itH5dUepMfffM/edit#), e o prazo para inscrição se estende até o dia 22 deste mês. O curso está programado para ocorrer entre os dias 10 de abril a 11 de dezembro, fazendo parte da XI edição da Escola de Redução de Danos de 2024.

A iniciativa é promovida pela Coordenação Geral de Políticas sobre Drogas (CGPOD), vinculada à Gerência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. O curso disponibilizará 35 vagas, destinadas a profissionais de diversas áreas, de nível médio ou superior, e também a alunos de instituições de ensino superior, além de estudantes de cursos técnicos de Enfermagem, residentes no município e cidades vizinhas.

A seleção dos participantes será baseada em critérios como carta de intenção, grau de escolaridade (nível médio e superior) e disponibilidade para cumprir a carga horária total de 208 horas, divididas entre aulas teóricas e práticas, realizadas semanalmente de forma presencial. A lista de inscrições homologadas e dos selecionados será divulgada em 27 deste mês.

A matrícula está programada para o dia 10 de abril, sendo realizada presencialmente na sede da CGPOD, localizada na Av. Presidente Feliciano Sodré, 466, Centro Administrativo Luiz Osório – Cealo – Centro. Os documentos necessários incluem cópias de carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

As aulas ocorrerão no auditório da Casa da Criança e do Adolescente, situada na Rua Dr. Télio Barreto, 316, 4° Andar, Centro. Durante o curso, serão abordadas áreas como Ciências do Cuidado e Paradigma Científico Sistêmico. A certificação será concedida aos alunos que atingirem frequência mínima comprovada de 75% nas aulas teóricas e práticas, emitida pela Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional e Ensino Médio.