Unimed Costa do Sol promove o Primeiro Simpósio do Sono em Macaé - Foto: Ilustração

Unimed Costa do Sol promove o Primeiro Simpósio do Sono em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 11/03/2024 16:02

Macaé - Na próxima quinta-feira (14), às 19h, o auditório do Hospital Unimed na Costa do Sol será palco do Primeiro Simpósio do Sono. Sob o lema "Dormir bem é viver melhor", o evento promovido em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas da cooperativa trará insights valiosos sobre a importância do sono para a saúde e o bem-estar. A iniciativa coincide com a Semana do Sono, destacando globalmente a relevância desse aspecto para a qualidade de vida.

Entre os participantes, destacam-se o Dr. Joel Tavares Passos, coordenador do CTI, a Dra. Pompeya Olmedo, coordenadora da UTI neonatal e pediátrica, e o Dr. Gleison Guimarães, pneumologista especialista em sono, entre outros especialistas renomados (confira a programação completa).

O simpósio será dividido em dois módulos. O primeiro explorará aspectos endócrinos, metabólicos e cardiovasculares, juntamente com os impactos neuropsiquiátricos na infância e as repercussões do desenvolvimento craniofacial. O segundo módulo abordará terapêuticas atuais e futuras para distúrbios do sono, tanto intra quanto extra-hospitalares, incluindo tópicos como Sono e Delírio na UTI, Visão do Otorrinolaringologista, Abordagem Bucomaxilofacial e o Uso do CPAP.

O evento é aberto a profissionais da saúde, pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral, visando promover a conscientização sobre o sono e seus impactos na saúde. A iniciativa reafirma o compromisso com o avanço do conhecimento científico e clínico sobre o sono, buscando aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e da comunidade.