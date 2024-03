São Marcos ganhará praça com 12 mil metros quadrados - Foto: Divulgação

Publicado 08/03/2024 10:52

Macaé - O bairro São Marcos, em Macaé, está prestes a receber uma transformação significativa com o início das obras de um novo espaço de lazer e convivência. Com um projeto de 12.500m², a área foi apresentada durante a entrega da Ordem de Serviço nesta quinta-feira (7), em um encontro que contou com a participação de moradores na Escola Municipal André Vinícius de Souza Gonçalves.



O projeto abrange diversas áreas com propostas voltadas para o lazer, esporte, contemplação e, inovadoramente, reserva um setor especialmente dedicado aos pets. A iniciativa visa criar um espaço público inclusivo e moderno, atendendo às demandas da comunidade.



O prefeito Welberth Rezende destacou a importância desse projeto no contexto da transformação da cidade, que já conta com mais de 100 obras em andamento simultâneo. Ele enfatizou a diversidade de iniciativas, como o maior pacote de drenagem da história do município e a urbanização das Malvinas e Estrada do Sana.

Durante o encontro, o coordenador de Engenharia de Trânsito, Antônio Cláudio Marques, apresentou intervenções em estudo para aprimorar a mobilidade urbana no bairro. O arquiteto da Secretaria de Obras, Marcos Nascimento, detalhou o projeto da praça, ressaltando que ela terá características de parque, com áreas setorizadas e espaços dedicados a diversas atividades ao ar livre.



Os secretários de Infraestrutura, Santiago Borges, e de Obras, Felipe Bastos, destacaram as dimensões do projeto, que incluem playground, quadra poliesportiva, academia da terceira idade e ciclovia. Eles enfatizaram que o novo espaço não beneficiará apenas os moradores do São Marcos, mas toda a cidade, promovendo qualidade de vida e oferecendo opções de lazer para diversos públicos.



A apresentação do projeto e a entrega da Ordem de Serviço contaram com a presença dos vereadores Luciano Diniz e Tico Jardim, do deputado estadual Chico Machado, além de secretários municipais. O início das obras está programado para março, com um cronograma de 10 meses para a conclusão do projeto.