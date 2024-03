Principal foco das atividades foi a prevenção e combate às arboviroses chikungunya, dengue, e zika. - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2024 18:07

Macaé - Na manhã deste sábado (9), diversas unidades de saúde em [Nome da Cidade] participaram do "Sábado com Mais Saúde", estendendo seus serviços das 8 às 12 horas. Com enfoque na prevenção das arboviroses chikungunya, dengue e zika, a iniciativa abrangeu UBS Barramares, ESF Barra/Brasília, ESF Fronteira A/B, ESF Nova Esperança A/B, ESF Nova Holanda A/B, sala de vacina do PSA, além do Centro de Especialidades Dona Alba.

De acordo com a Gerente de Atenção Básica, Luzia Santana, o Centro de Especialidades Dona Alba foi dedicado exclusivamente ao atendimento de cardiologistas para pacientes com agendamento prévio.

"A abertura do Centro de Especialidades Dona Alba nos sábados visa diminuir a fila de espera, proporcionando atendimento rápido e eficiente para aqueles cadastrados e convocados pela equipe de Regulação, Controle e Avaliação. Estamos comprometidos em garantir acesso à saúde de maneira eficaz, e essa iniciativa é um passo significativo nesse caminho", comentou Luzia.

Pacientes como Mercês Menezes aproveitaram a oportunidade para cuidar da saúde cardiovascular. "A abertura aos finais de semana é crucial para quem tem uma agenda agitada durante a semana e não consegue consultas em horário comercial", afirmou Mercês.

Luiz Brás Mosquini expressou sua gratidão pela flexibilidade nos horários de atendimento à saúde. "Espero que essa iniciativa perdure e beneficie ainda mais pacientes", destacou.

Profissionais como a professora Célia Girard e a merendeira Heloísa Esteves elogiaram a iniciativa. "Vindo no sábado, não perdemos o dia de trabalho. Com isso, mais pessoas podem ter acesso à assistência", apontou Célia.

Nas unidades ESF Barra/Brasília, ESF Fronteira A/B, ESF Nova Esperança A/B, ESF Nova Holanda A/B, sala de vacina do PSA e UBS Barramares, foram realizadas atividades variadas, incluindo atualização da carteira vacinal, coleta de preventivo, orientações sobre combate e prevenção da dengue, além de atividades coletivas direcionadas para gestantes, hipertensos e diabéticos.

Na ESF Fronteira, a mãe Andressa de Jesus França elogiou a abertura da unidade aos sábados para atualizar a vacinação de suas três filhas. "Fui bem acolhida pela equipe de profissionais, que me atendeu com cuidado e atenção durante todo o processo", destacou Andressa.

Na UBS Barramares, a coordenadora Iracema Costa informou sobre diversos serviços oferecidos, como coleta de preventivo, orientação odontológica, atendimento clínico geral e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis. A unidade também está realizando a atualização da caderneta de vacinação, oferecendo aulas de alongamento e orientações sobre arboviroses, dengue, chikungunya e zika.

O secretário de Saúde, Alexandre Cruz, ressaltou que as ações aos sábados proporcionam suporte adicional à população, mantendo a saúde em dia e garantindo melhor qualidade de vida. "É fundamental que a comunidade participe ativamente dessas iniciativas promovidas pelas unidades de saúde", destacou.

A gerente de Vigilância em Saúde, Elenice Sales, enfatizou a importância da iniciativa na conscientização e prevenção de doenças, incentivando hábitos saudáveis na população. A adesão da comunidade tem sido positiva, e as atividades oferecidas estão sendo bem recebidas pelos participantes.