Macaíba é uma moeda eletrônica local, que atende mais de 25 mil famílias - Foto: Rui Porto Filho

Macaíba é uma moeda eletrônica local, que atende mais de 25 mil famíliasFoto: Rui Porto Filho

Publicado 11/03/2024 13:52 | Atualizado 11/03/2024 13:53

Macaé - O Banco Macaíba deu início à entrega da nova remessa dos cartões da moeda social nesta segunda-feira (11). O processo de distribuição seguirá até sexta-feira (15), conforme cronograma estabelecido por ordem alfabética. O atendimento acontece no Colégio Estadual Luiz Reid, localizado na Rua Teixeira de Gouveia, 942, Centro, das 9h às 16h.

Andréa Vidal de Oliveira, dona de casa e mãe de cinco filhos, foi uma das beneficiárias que compareceu no primeiro dia de entrega. Ela destacou a importância do cartão para sua família: "A moeda social tem sido fundamental para minha família, auxiliando na compra de itens essenciais. O atendimento foi rápido e espero utilizar meu cartão em breve", ressaltou Andréa, moradora do bairro Malvinas.

A retirada do cartão requer a apresentação do CPF e um documento oficial com foto para conferência. Os beneficiários podem verificar a data de entrega do cartão e o número do guichê por meio do site macaiba.edinheiro.org.

É essencial que cada usuário esteja de posse do seu cartão, pois, futuramente, ele se tornará o único meio para realização de pagamento e uso da moeda social Macaíba. Na primeira etapa, foram entregues nove mil cartões, e o restante será distribuído ao longo desta semana.