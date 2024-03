UPA da Barra e Hospital da Serra são Centros de Referência para atendimento à dengue - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2024 18:14 | Atualizado 09/03/2024 18:15

Macaé - A partir deste sábado (9), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Barra e o Hospital Público Municipal da Serra (HPMS), em Trapiche, tornam-se os Centros de Referência para atendimento aos pacientes com dengue em Macaé. Equipadas com Centros de Hidratação e espaços de observação, as unidades funcionarão 24 horas para atender às necessidades emergenciais.



O prefeito Welberth Rezende convocou a população para unir esforços na luta contra a dengue, destacando a importância da prevenção. "Cada cidadão deve contribuir eliminando possíveis focos do mosquito transmissor da doença em suas residências e redobrando os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti", ressaltou, enfatizando a prontidão da UPA da Barra e do Hospital do Trapiche para atender a comunidade.

A Secretária Adjunta de Alta Complexidade, Mayara Rezende, acompanhou a preparação das salas de hidratação na UPA da Barra, destacando o aumento de casos nas unidades de urgência e emergência. Ela explicou que tanto na UPA da Barra quanto no Hospital do Trapiche serão concentrados os fluxos de atendimento, testagem e manejo clínico, com estrutura reforçada em outras unidades de saúde da cidade.



O secretário de saúde, Alexandre Cruz, enfatizou que a batalha contra a dengue é uma responsabilidade coletiva e ressaltou a importância do engajamento da população. Ao chegar nos Centros de Referência, o paciente passa por triagem e atendimento médico, sendo essencial portar CPF, cartão SUS e fornecer número de telefone.



A Secretária Municipal Adjunta de Atenção Básica, Natália Antunes, destacou a importância da eliminação de criadouros do Aedes aegypti em residências e arredores, enfatizando medidas simples como manter caixas d'água fechadas e evitar recipientes com água parada.



A Gerente de Atenção Básica, Luzia Santana, informou que 256 agentes comunitários de saúde intensificam as ações de informação, orientação e cuidados nas visitas domiciliares, enfatizando a necessidade de esforço conjunto para controlar a doença.



A UPA da Barra está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, número 1502. Já o Hospital da Serra fica no Trapiche, na Avenida João Manoel da Silva S/N.